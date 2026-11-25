Große Oper, internationale Gesangsstars, hochkarätige Konzertabende und neue musikalische Formate an besonderen Spielorten: Die Opernfestspiele Heidenheim (OH!) versprechen 2027 einen facettenreichen Festspielsommer. Zu den Höhepunkten zählt Richard Wagners »Lohengrin« mit einer besonderen Besetzung: Am 4. Juli übernimmt der international gefeierte Tenor Klaus Florian Vogt einmalig die Titelpartie. Der renommierte Wagner-Interpret war bereits an bedeutenden Opernhäusern und bei den Bayreuther Festspielen zu erleben. Die Inszenierung führt das Publikum vom Festspielhaus CCH für die weiteren Aufzüge in den historischen Rittersaal von Schloss Hellenstein. Eine Premiere im wahrsten Sinne des Wortes ist »A Night in White«. Gemeinsam mit Ahrens Event verwandeln die Opernfestspiele den Brunnengarten auf Schloss Hellenstein in einen Open-Air-Club. Hier treffen elektronische Clubatmosphäre und Opernklänge auf historisches Ambiente. Auch die Junge Oper setzt eigene Akzente: Mit »Verliebt, verhext, verrückt« entsteht aus Mozarts frühem Singspiel »Bastien und Bastienne« ein turbulentes Musiktheaterstück für Kinder und Familien. Weitere musikalische Facetten bietet das Konzertprogramm. In der Pauluskirche präsentiert der Neue Kammerchor Martín Palmeris »Misa a Buenos Aires«, bekannt als »Misatango«, in der lateinische Messtexte auf die Rhythmen des Tango Nuevo treffen. Bei der Jazzgala begegnet die SWR Big Band der britischen Sängerin Emma Smith. Jazzfrühstücke im Brunnengarten verbinden Live-Musik mit einem entspannten Sonntagsbrunch. Der »Blaue Abend« in der historischen Hammerschmiede Königsbronn ergänzt das Programm um Musik, Kulinarik und besondere Begegnungen. Auch die Opernproduktion »I masnadieri« von Giuseppe Verdi verspricht einen Höhepunkt. Regisseur Ingo Kerkhof, 2024 mit dem Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet, inszeniert das frühe Werk nach Friedrich Schillers »Die Räuber« erstmals in Heidenheim. Das Eröffnungskonzert »Unbeugsam« steht mit Beethovens ersten beiden Sinfonien und Schostakowitschs erstem Cellokonzert im Zeichen des Beethoven-Jahres 2027. Als Solistin ist Raphaela Gromes zu Gast. Beim Galakonzert »Sag niemals nie« widmet sich die Württembergische Philharmonie Reutlingen 65 Jahre nach dem ersten James-Bond-Film der Musik der legendären Agentenreihe. Die beiden Last Nights »Lieblingsstücke« setzen den Schlusspunkt unter den Festspielsommer. Mit Alban Gerhardt ist ein weiterer international herausragender Cellist zu erleben. Er interpretiert Tschaikowskis Rokoko-Variationen, während die Stuttgarter Philharmoniker unter der Leitung von Marcus Bosch außerdem die Fünfte Sinfonie des Komponisten und Wagners Vorspiel zu den »Meistersingern von Nürnberg« präsentieren.

Die Programm-Highlights

Fr. 11. Juni, 19.30 Uhr: Eröffnungskonzert »Unbeugsam«, Festspielhaus CCH

Fr. 2. Juli, 18.30 Uhr: Premiere: »Lohengrin« Festspielhaus CCH und Rittersaal Schloss Hellenstein

So. 4. Juli bis Sa. 31. Juli: »Lohengrin« Festspielhaus CCH und Rittersaal Schloss Hellenstein

Fr. 9. Juli, 19.30 Uhr: Galakonzert »Sag niemals nie« Festspielhaus CCH

So. 18. Juli, 19.30 Uhr: Premiere: »I masnadieri« Festspielhaus CCH

Mi. 21. Juli, 19.30 Uhr: »I masnadieri« Festspielhaus CCH

So., 25. Juli, 19.30 Uhr: Last Night »Lieblingsstücke« Rittersaal Schloss Hellenstein/Festspielhaus CCH

So., 1. August, 19.30 Uhr: (Last) Last Night »Lieblingsstücke« Rittersaal Schloss Hellenstein/Festspielhaus CCH

alle Infos, Tickets & Termine: www.opernfestspiele.de