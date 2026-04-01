Von Aalener Bands bis Austropop: 25 Jahre Musikgenuss beim Galgenberg Festival

Das Programm für die 25. Ausgabe des Galgenberg-Festivals auf dem Gelände des ehemaligen Gaskessel-Areals im Herzen der Stadt verspricht wieder spannende musikalische Highlights. Am Freitag sorgt das »Vereinsorchester – die Aalen-All-Star-Band« für einen unterhaltsamen Sommerabend mit bekannten Musikern aus der Aalener Szene und Musik, die man nicht an jeder Ecke hört. Der Samstag startet mit der Aalener Band »Long Lost Radio«, gefolgt von Mina Richman, einer queeren Deutsch-Iranerin, die in Berlin geboren und in Bad Salzuflen aufgewachsen ist. Inspiriert von Künstlerinnen wie Joan As Policewoman und Nina Simone veröffentlichte sie 2022 ihre Debüt-EP »Jaywalker« und gewann 2025 den PopNRW Preis als »Outstanding Artist«. Ihr aktuelles Album beschäftigt sich mit Erwachsenwerden, kultureller Entwurzelung und Selbstfindung, während sie mit ihrer Band einen vielseitigen Sound zwischen Soul, Blues, Folk und Hip-Hop kreiert. Den krönenden Abschluss des Abends bildet Norbert Schneider aus Wien, der mit seinem eigensinnigen Austropop in Dialekt, seiner dreiköpfigen Band und Einflüssen aus Blues, Soul, Pop, R&B, Funk und Jazz ein einzigartiges musikalisches Erlebnis schafft. Schneider, 1979 geboren, kann auf zahlreiche Chartplatzierungen, Tourneen, Alben und Auszeichnungen wie Goldene Schallplatten und den Amadeus Austrian Music Award zurückblicken. Das Festival vereint damit lokale Größen, aufstrebende Newcomer und internationale Künstler zu einem vielfältigen und unvergesslichen Wochenende. alh

Galgenberg Festival, Fr. 7. & Sa. 8. August, Fr. 18 Uhr, Sa. 19. 30 Uhr, Hirschbachstraße 14, Aalen, www.galgenberg-festival.de