Von Beirut in die Welt: Postcards in Schorndorf, 26.09.25

Eine Postkarte aus Beirut ist selten, denn die Stadt ist heute eher als Krisenherd bekannt denn als Touristenziel. Doch das libanesische Trio Postcards nutzt seine Erfahrungen, um auf seinem neuen Album Ripe seine Wut in etwas Transzendentes zu verwandeln. Das Album ist ein Ausbruch und eine natürliche Weiterentwicklung – rauer und dunkler, aber mit der gleichen Entschlossenheit. Bereits mit ihrem Debüt »I’ll Be Here in the Morning« im Jahr 2018 lieferten die Postcards perfekten Dream-Pop ab. Auf »After the Fire, Before the End« aus dem Jahr 2021 verarbeiteten sie die Krisen im Libanon. Ihr Sound, der an US-College-Bands erinnert, verbindet melodischen Feinklang mit Gitarren und dem einzigartigen Gesang von Julia Sabra, der Sehnsucht und Verlorenheit ausdrückt. Ihre Musik – eine Mischung aus Shoegaze, Dream-Pop und Indie – zählt zu den besten des Genres.

Postcards, Fr. 26. September, 20.30 Uhr, Club Manufaktur, Schorndorf, www.club-manufaktur.de