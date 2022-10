Von »Dr. No« bis »No Time to Die«

Die Hommage an große Kino-Momente aus sieben Jahrzehnten geht von Oktober 2022 bis März 2023 mit Live-Musik und Stunt-Action auf große Tournee durch Deutschland. »The Music of James Bond & more« bringt die größten Songs aus 25 Bond-Filmen mit Live- Band, Sängerinnen und Sängern sowie einer Stunt-Crew und den unverzichtbaren Show-Ladies an einem Abend auf die Bühne. Die musikalischen Delikatessen aus sieben Jahrzehnten Film- und Musikgeschichte werden begleitet von informativ-emotionalen Moderationen und akrobatischen, action-reichen Stunt-Einlagen. Der Abend führt von der unverwechselbaren Erkennungsmelodie mit ihrem einprägsamen Gitarrenriff (aus dem Jahre 1962) unter anderem über »Goldfinger«, »Live and Let Die« , »A View to a Kill«, »Golden Eye«, »Die Another Day« bis zu »Skyfall« und »No Time to Die«. ric

The musc of James Bond & more, Sa 29. Oktober

19.30 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten

Schwäbisch Gmünd, www.resetproduction.de