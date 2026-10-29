Von Dudelsack bis Hollywood: Musikalische Highlights 2027 in Böblingen & Sindelfingen (10.1. bis 14.3.)

Von schottischen Dudelsackklängen über große Filmmusik bis zum Kinder-Theaterkonzert: Die Veranstaltungshäuser in Böblingen und Sindelfingen bieten 2027 ein vielseitiges Programm für Musikfans jeden Alters. Mitreißende Rhythmen, epische Orchesterklänge und musikalische Abenteuer für die ganze Familie versprechen besondere Live-Erlebnisse. In der Kongresshalle Böblingen, der Stadthalle Sindelfingen und im SparkassenForum reicht das Angebot von schottisch-irischer Tradition bis zu weltbekannten Soundtracks und kindgerechten Mitmachkonzerten.

Den Auftakt macht am 10. Januar »Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance« in der Kongresshalle Böblingen. Mit der neuen Show »Das Flüstern der Steine« verbindet das Ensemble kraftvolle Dudelsackmusik mit temporeichem Irish Dance und aufwendiger Bühnenshow. Inspiriert von den Landschaften Schottlands und der Kultur Irlands erzählt die Inszenierung von Tradition, Identität und Freiheit. Eindrucksvolle Kostüme und emotionale Szenen versprechen einen Abend voller Rhythmus und Leidenschaft.

Am 20. Februar steht die Stadthalle Sindelfingen um 15 Uhr ganz im Zeichen großer Filmkompositionen. »Herr der Ringe & Der Hobbit« entführt das Publikum in die fantastischen Welten von J. R. R. Tolkien. Ein Filmorchester, Chor und Solisten bringen die Musik aus den berühmten Filmtrilogien auf die Bühne. Zwischen den düsteren Klängen Mordors und den feinen Melodien der Elben entfaltet sich die Klangwelt des vielfach ausgezeichneten Komponisten Howard Shore. Ein Special Guest aus den Originalproduktionen ergänzt das Konzerterlebnis. Am selben Abend geht es um 20 Uhr mit »The Music of Hans Zimmer & Others« weiter. Das Konzert widmet sich den monumentalen Klangwelten von Hans Zimmer, Oscar-, Golden-Globe- und Emmy-Preisträger, sowie weiterer Größen der Filmmusik. Orchester, Chor und Solisten interpretieren bekannte Melodien aus Produktionen wie »Fluch der Karibik«, »Dune« und »Gladiator«. Ergänzt wird das Programm durch spannende Einblicke in die Entstehung berühmter Soundtracks.

Auch junge Besucher kommen auf ihre Kosten: Am Sonntag, 14. März, um 14 Uhr gastiert „Eule findet den Beat – Das Kinder-Theaterkonzert“ im SparkassenForum. Die blaugelbe Eule nimmt Kinder und Erwachsene mit auf eine musikalische Entdeckungsreise. Was als Hörspielreihe begann, begeistert seit 2016 auch auf der Bühne – mit Theater, Livemusik und Mitmachaktionen. Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher haben die Abenteuer bereits erlebt.

Ob Dudelsack, Filmmusik oder Kinderkonzert: Das Programm verspricht einen abwechslungsreichen Start ins Musikjahr 2027 und besondere Live-Momente für unterschiedliche Generationen.

Die Programm-Highlights

Sonntag, 10. Januar 2027, 19 Uhr: Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance: »Das Flüstern der Steine«, Kongresshalle Böblingen

Samstag, 20. Februar 2027, 15 Uhr: Herr der Ringe & Der Hobbit, Stadthalle Sindelfingen

Samstag, 20. Februar 2027, 20 Uhr: The Music of Hans Zimmer & Others, Stadthalle Sindelfingen

Sonntag, 14. März 2027, 14 Uhr: Eule findet den Beat – Das Kinder-Theaterkonzert, SparkassenForum

Weitere Informationen und Tickets: www.cc-bs.com