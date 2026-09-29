Von Musical, Rock und Ballett bis Comedy: Die neue Saison der Stadthalle Leonberg

Mit einem vielseitigen Programm startet die Stadthalle Leonberg in die Saison 2026/2027. Eigenproduktionen, Gesprächsabende, Kabarett und Comedy treffen auf Musical, Rock, Ballett und Varieté. Damit richtet sich das Veranstaltungsangebot an unterschiedliche Interessen und Generationen.

Gleich zum Auftakt im Oktober erwartet das Publikum mit »Kino ‚ver’tanzt – The Greatest Showman« ein besonderes Bühnenerlebnis. Während der komplette Kinofilm auf der Leinwand zu sehen ist, interpretieren sechs Tanzschulen aus der Region die Tanzszenen live vor der Leinwand. Die Eigenproduktion verbindet Film, Tanz und Livemusik und knüpft an den Erfolg der Uraufführung in Öhringen an. Ebenfalls im Oktober ist Schauspieler Walter Sittler zu Gast bei Bernadette Schoogs Gesprächsreihe »Schoog im Dialog«. Holger Schüler widmet sich in seiner Live-Show »Auf 6 Pfoten« dem Thema Hundeerziehung. Im November stehen Kabarett, Musik und prominente Gäste im Mittelpunkt. Stephan Bauer nimmt moderne Beziehungen humorvoll unter die Lupe. Mit »Let The Sky Fall – The Bond Concert Show» bringen Thomas Borchert und Navina Heyne die großen James-Bond-Songs auf die Bühne. Außerdem begrüßt Bernadette Schoog Sternekoch Johann Lafer zum Gespräch. Jens Heinrich Claassen verbindet Comedy mit musikalischen Einlagen. Rockige Klänge treffen im Dezember auf sinfonische Musik: Gitarrist Siggi Schwarz präsentiert gemeinsam mit den Frankfurter Sinfonikern »Rock meets Orchestra«. Kurz vor Weihnachten sorgt das klassische Ballett »Der Nussknacker« für festliche Stimmung. Das neue Jahr bietet unter anderem einen Blick auf die Chancen und Herausforderungen Künstlicher Intelligenz mit Medienexperte Dominik Kuhn alias »Dodokay«. Hinzu kommen der »Gala-Abend des Musicals«, Kabarett mit Christoph Sonntag, die internationale Show »WOW Varieté« sowie ein Comedy-Abend mit Helge Thun, Emmi & Willnowsky, Herr Niels und Alice Köfer. Im Februar folgt »Schoog im Dialog« mit Wettermoderator Karsten Schwanke. Bernd Kohlhepp präsentiert »Escape Rooms«, bevor »Viva La Vida – A Tribute to Coldplay« die Stadthalle erstmals mit einer großen Stehplatzshow in eine Konzertarena verwandelt.

Der März steht mit Nick Martins Live-Show „Die geilste Lücke im Lebenslauf“ im Zeichen von Abenteuer und Fernweh. Den Abschluss der Spielzeit bildet im April ein abwechslungsreiches Programm: Bei den Leonberger Theatertagen wird Sebastian Fitzeks »Der Seelenbrecher« auf die Bühne gebracht. Ernst Mantel und Werner Koczwara sorgen mit »The dark side of the Huhn« für Humor, Bernadette Schoog spricht mit Quizmaster Bernhard Hoëcker. Die Berlin Comedian Harmonists feiern ihr Jubiläum, bevor Florian Wagner mit »The Flo Must Go On« die Saison musikalisch-komödiantisch beschließt.

Stadthalle Leonberg

Römerstraße 110, 71229 Leonberg, alle Infos & Termine: www.stadthalle-leonberg.de