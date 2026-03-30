Von Nyckelharpa bis E-Bass: Das Alos Quartet, 30.04.26

»Lau« bedeutet auf Baskisch »vier« und ist zugleich der Titel des vierten Albums des Alos Quartet. Das Ensemble verbindet klassische Virtuosität mit Elementen alter Musik, baskischer Folklore und modernen Rhythmen. Im Zentrum steht Xabier Zeberio mit seiner Nyckelharpa: Gemeinsam mit den warmen Klängen der Streicher erschafft er eindrucksvolle neue Klangwelten. Akzente setzt Gastmusiker Ivan Alzate am E-Bass, der dem Quartett zusätzliche Tiefe verleiht. Für Festivalbesucher sind die fünf Musiker keine Unbekannten: Schon 2022 begeisterten sie mit der Eröffnungsperformance »da!SEIN | El viaje« auf Schloss Kapfenburg.

Alos Quartet, Do. 30. April, 20.30 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de