Von Rock bis Sirtaki: Bei Musik in Gmünder Kneipen wird in 26 Lokalen gefeiert, 08.10.26

Am Freitag, 9. Oktober, verwandelt sich Schwäbisch Gmünd wieder in eine große Musikmeile. Ab 20 Uhr fällt der Startschuss für die »Nacht der Nächte«, die seit vielen Jahren fester Bestandteil des Gmünder Veranstaltungskalenders ist. Die Stadt gilt als eine der Ursprungsstätten der Kneipenmusik. Zahlreiche ähnliche Veranstaltungen wurden andernorts übernommen, an die lange Tradition und Vielfalt des Gmünder Originals reicht jedoch kaum eine heran. Auch in diesem Jahr beteiligen sich zahlreiche Kneipen, Cafés und Lokale in der Innenstadt. Bands und DJs sorgen für ein musikalisches Programm, das kaum Wünsche offenlässt: Von Jazz, Blues und Soul über Rock, Pop, Punk und Metal bis hin zu Hip-Hop, Reggae, Funk, R‘n‘B und elektronischen Klängen reicht das Spektrum. Auch griechische, italienische und volkstümliche Musik sind vertreten. Mit dabei sind unter anderem »Carina Deutscher & Band« im a.l.s.o. Kulturcafé, »Take Off« in der Blauen Ente, »Heißzeit« im Bunten Hund und »Rabbidden« im Café Baobab. Im Bistro Exil stehen gleich drei Acts auf dem Programm. DJs sorgen unter anderem im Café Lions, Café Mikro und Mallorca Stüble für Musik. Rockfans kommen etwa im KKF, Schlupfloch oder Santini auf ihre Kosten. Wer es international mag, kann bei »Due Kavala« im Poseidon griechische Klänge erleben oder in der Trattoria Goffredo italienischer Musik lauschen.

Expand Foto: Winnetou Häberle Winnetou Häberle

Die »Nacht der Nächte« lädt dabei nicht nur zum Zuhören ein. Besucher können von Lokal zu Lokal ziehen, neue Bands entdecken, Freunde treffen oder einfach bei Musik und Getränken verweilen. Das Besondere: Der Eintritt ist auch diesmal frei. Die beteiligten Gastronomiebetriebe öffnen ihre Türen für Musikbegeisterte und freuen sich auf zahlreiche Gäste. Ob Rock, Soul, Partyhits oder internationale Klänge, die musikalische Vielfalt macht die Nacht zu einer besonderen Gelegenheit, die Gmünder Innenstadt einmal auf ganz andere Weise zu erleben.

Musik in Gmünder Kneipen, Fr. 9. Oktober, 20 Uhr, 26 Lokale in Schwäbisch Gmünd, www.schwaebisch-gmuend.de