Vorfreude auf die Live-Nacht Winnenden am 28.03.26

Rappelvolle Lokale, herausragende Bands, Musiker und DJs sowie eine grandiose Stimmung: Mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik setzt die Live-Nacht ihre Erfolgsgeschichte am 28. März in Winnenden fort. Das Kult-Event begeistert mit attraktiven Locations, der stimmungsvollen Kulisse der Innenstadt und einer durchweg hohen musikalischen Qualität. Dank kurzer Wege können Besucher entspannt von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr ganz persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Acts ermöglichen, sind in allen teilnehmenden Locations sowie als E-Ticket über die Homepage erhältlich.

Live-Nacht Winnenden, Sa. 28. März, 21 bis 5 Uhr, Innenstadt, Winnenden, alle Infos und Tickets unter: www.live-nacht.de