Vortrag von Joey Kelly in Besigheim

Joey Kelly ist hauptsächlich bekannt durch die Kelly Family, die in den 90er Jahren große Bekanntheit erlangte. Seit einigen Jahren ist er aber auch für seine Leidenschaft, den Extremsport, bekannt. Ein missglückter Triathlon weckte den Ehrgeiz bei Joey Kelly und seitdem absolvierte er unter anderem acht Ironmans in einem Jahr, einen 240 km-Lauf durch die Sahara, und ein 100-Meilen-Rennen im Himalaya. In Besigheim wird er mit einer Kombination aus drei Vorträgen auftreten, ein Best-of-3. Das Kapitel »No- Limits- wie schaffe ich mein Ziel« behandelt wie Joey Kelly zum Sport, wie er mit Disziplin, viel Ehrgeiz und zukunftsorietiert seine Ziele erreicht und sich neue setzt. »Die Bully Challenge« behandelt seine Reise nach Peking – ohne Geld, mit seinem Sohn in einem alten VW T1. Zuletzt berichtet er über »das grüne Band« Von der Oststee bis nach Tschechien, 1.400 km und jeden Tag einen Marathon mit spannenden Begegnungen. cw

Joey Kelly, So, 23. April, 19 Uhr, Stadthalle Alte Kelter, Besigheim