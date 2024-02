Pop-Ikonen, lebende Legenden, Kultband – ABBA! Diese vier magischen Buchstaben verkörpern vier charismatische Ausnahmekünstler, die ihre Fans weltweit seit über vier Jahrzehnten begeistern. Voulez Vous – The Abba Tribute Concert ist ein Hochgenuss des Glamour-Pop und lädt alle ABBA-Fans zum enthusiastischen Mitsingen und Mittanzen ein. Die Bühne bebt, wenn die hochkarätige Truppe aus Profi-Musikern und bekannten Musical-Stars die musikalischen Meilensteine einer beispiellosen Weltkarriere performt: »Waterloo«, »Money, Money, Money«, »Thank you for the Music«, »Mamma Mia«, »SOS«, »Super Trouper«, »Dancing Queen«, »Chiquitita« oder »Fernando«. Voulez Vous – The Abba Tribute Concert versetzt das Publikum zurück in die fantastische Glitzerwelt des Jahres 1974, als ABBA in Brighton den Grand Prix gewann.

So. 24. März, 16 Uhr, Großer Kursaal, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de