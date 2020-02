»Wörldwaid«: Neue Show von Christoph Sonntag

»Yes, we Cannstatt!«

Der wilde Süden Deutschlands ist erfolgreich und einzigartig. Trotzdem sagt der Burladinger, wenn er im Ausland gefragt wird, wo er denn herkommt: »...near Munich!« Wer könnte das ändern, wenn nicht Christoph Sonntag? Er hat die Lösung parat - und sie heißt »Wörldwaid«! Denn Sonntag ist sich sicher: In zwei Jahren wird die ganze Welt schwäbisch sprechen. Für diese wahnwitzige These hat der Schwabenbotschafter das Ländle verlassen, und rund um den Globus mutige Auswanderer ausfindig gemacht, die den schwäbischen Lifestyle irgendwo auf der Welt implantiert haben. Diese Pioner-Schwaben hat Christoph Sonntag in aller Welt besucht, um mit seiner neuen Live- Show »Wörldwaid« die schwäbische Weltherrschaft voranzutreiben.In diesem Sinne: »Yes, we Cannstatt!« ... und Abflug auf eine unterhaltsame »Wörldwaid«-Reise.

Christoph Sonntag, Sonntag, 8. März, 19 Uhr, Neckar Forum, Esslingen www.sonntag.tv