Württembergische Philharmonie Reutlingen - Musikalische Weltreise

Gerade hat sie ihren 100. Geburtstag gefeiert, die 1917 gegründete Universum-Film AG (Ufa). Viele der über Jahrzehnte hinweg für die Kinoknüller produzierten Musiktitel wurden zu Gassenhauern und lassen auch heute noch das Herz von Nostalgikern und Musikliebhabern höherschlagen. Daher bringt die Württembergische Philharmonie Reutlingen legendäre Melodien wie »Ein Freund, ein guter Freund« mit viel Freude auf die Bühne.

Egal ob Heinz Rühmann oder Marlene Dietrich, Götz George oder Mario Adorf, sie alle haben die heiligen Hallen der legendären Univerum-Film AG im Berliner-Tempelhof durchlaufen. In den 1920er Jahren war die Ufa das Aushängeschild des deutschen und europäischen Films. Meisterwerke, wie »Der blaue Engel« oder cineastische Meilensteine wie »Metropolis« sind Monumente der ersten großen Blütezeit des Studios. Aber auch in der Modernen ist das Studio angekommen und sorgt mit Serien wie »GZSZ« oder »Alles was zählt« für beste Fernsehunterhaltung. Seit über 100 Jahren ist die Ufa ein fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft und hat neben großen Filmen natürlich auch große Filmmusiken beigesteuert. Unvergessen bleiben Gassenhauer wie »Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn« oder »Ich brauche keine Millionen«, die auch heute noch zum Mitsingen animieren.

Heiko Reissig hat diese Erfahrung aus erster Hand gemacht. Der hauptberufliche Sänger und Schauspieler teilte die Bühne schon mehrfach mit UFA-Stars wie Johannes Heesters. Dabei kam dem echten Multitalent die Idee Angenehmes mit Unterhaltsamem zu kombinieren. Als Moderator führt Reissig geschickt durch einen bunten Liederabend, an dem die Erinnerung an alte Kinomusik-Klassiker wieder auflebt. Mit Unterstützung des Komponisten Heinz Walter Florin wurden die Filmmusik-Stücke in einer neuen moderneren Fassung arrangiert, die optimal auf die Bedürfnisse der Württembergischen Philharmonie Reutlingen angepasst. In dieser einmaligen Kombination werden die Klassiker zu musikalischer Klangteppich der Extraklasse verwoben.

Auch gesanglich kann Reissig auf die Unterstützung eines hochklassigen Ensembles zählen: So steht mit der Dänin Lisa Tjalve eine der erfahrensten Sopranistinnen Europas auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Viele moderne Kompositionen wurden exklusiv für ihre Stimme geschrieben und tragen ihren Namen als Widmung. Gesanglich mindestens genauso beeindruckend ist Karin Pagmár. Die Schwedin mit ungarischen Wurzeln verfügt über eine hinreißende Stimme, die ihre Zuhörer ins Staunen versetzt. Ergänzt wird das skandinavische Duo vom Solinger Tenor Uwe Buchmann, für den Reutlingen ein echtes Heimspiel ist. Auch Reissig selbst führt mit seiner charismatischen Persönlichkeit und einfühlsame Stimme durch den Abend und rundet eine besondere Nacht galant ab. alh

8. Kaleidoskop: Ein Lied geht um die Welt

Donnerstag, 28. Juni, 20 Uhr

Großer Saal, Stadthalle Reutlingen,

Tickets und Infos unter: www.stadthalle-reutlingen.de