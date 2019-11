Wacky Productions - Best of Musicals

Herausragende Darsteller mit kraftvollen Stimmen verzaubern die Zuschauer mit den erfolgreichsten Hits der beliebtesten Musicalproduktionen. Mit schillernden Kostümen, schauspielerischen Talent und einem ausgefeilten Licht- und Soundkonzept entführt das Team von Best of Musicals in die bunte Traumwelt von 50 Jahren Musicalgeschichte.Das Publikum erlebt einen Streifzug durch gefühlvolle Balladen bei Evita oder Elisabeth, mitreißende Hits aus den Musicals Grease und Mamma Mia sowie bei We Will Rock You. Die Top Solisten lassen keine Wünsche offen und vereinen auch moderne Stücke wie Let It Go und König der Löwen zu einer untrennbaren Einheit. Höhepunkte wie die unvergleichbaren Songs von Tanz der Vampire oder die Liebesgeschichte des Phantom der Oper lassen die Besucher träumen.

Best of Musicals

Mi. 27. Dezember, Wilhelm-Maybach-Saal, Heilbronn

Sa. 11. Januar 2020, Hangar, Crailsheim

Fr. 14. Februar 2020, Tagungszentrum, Ansbach

www.bestmusicals.de