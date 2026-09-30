»Wahnsinn – Die Show« in Heilbronn (27.10.26)

2026 ist das Jahr, in dem Wolle seinen 75. Geburtstag feiert sowie sein 50. Bühnenjubiläum hätte! Wenngleich er nicht mehr selbst auf der Bühne steht, so haben seine Fans den größten Spaß, all seine Hits und Ohrwürmer zu feiern. »Wahnsinn – Die Show 2026« bietet nicht nur jede Menge Wolfgang Petry-Hits, sondern ist gleichzeitig eine atemberaubende Zeitreise, die bewegende Momente, unterhaltsame Geschichten und persönliche Anekdoten aus Wolfgang Petrys Karriere noch einmal aufleben lässt. Die Show stellt die Musik und Original-Songs der Schlagerikone in den Mittelpunkt und feiert in 2026 die große Wolfgang Petry Geburtstagparty.

Di. 27. Oktober, 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

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