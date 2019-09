6. Nightgroove – Walldürner Kneipenwanderung

Am Samstag, 5 Oktober 2019 wird in Walldürn zum sechsten Mal bei einem attraktiven und abwechslungsreichen Liveprogramm gegroovt. Die Gäste dürfen sich auf eine stimmungsvolle Atmosphäre im gedimmten Licht mit bunt funkelnden Spots und gutgelaunten Menschen freuen. Kleine, feine Kneipenkonzerte und ausgelassene Partys zu treibenden Beats. Das breite musikalische Spektrum der langen Nacht der Livemusik reicht von Beat, Blues, Jazz, Rock und Soul über Rock ’n’ Roll, Rhythm ’n’ Blues bis hin zu Irish-Folk, Latino-Klängen und House.

Bereits zum sechsten Mal bietet der Nightgroove für Jung und Alt ein gleichermaßen attraktives Liveprogramm auf zehn Bühnen mit hochkarätigen Künstlern. Das Konzept ist einfach, aber bewährt: Die Besucher entrichten einmalig 13 Euro im Vorverkauf oder 15 Euro an der Abendkasse und bekommen dafür freien Eintritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants und Cafés. So kann sich jeder Gast – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein eigenes Programm zusammenstellen, zwischen den Lokalen pendeln und von einem Konzert zum anderen grooven. Die Livemusik beginnt um 20 Uhr und endet gegen 1 Uhr. Ab 22 Uhr wird im Schlachthof mit Partysounds, Rock, Pop, Schlager und NDW von DJ Schotti bis 3 Uhr weiter gefeiert.

Vorverkauf-Tickets gibt es in Walldürn in allen teilnehmenden Lokalen, der Tourist-Information, im REWE Markt Frey, der Sparkasse Neckartal-Odenwald, im Bücherladen am Alten Rathaus, sowie bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Buchen oder als Online-Tickets auf der Homepage.

Als Special spendieren Distelhäuser Brauerei und der REWE Markt Frey in Walldürn zu jeder Eintrittskarte, die beim REWE Markt in Walldürn gekauft wird, eine Flasche frisches Distelhäuser Hefeweizen. Hinterher gibt es im REWE Markt in Walldürn gegen Abgabe des Eintrittsbändchens einen Becher vom hausgemachten Koch- oder Frischkäse an der Metzgerei-Theke gratis. Zum Nightgroove und wieder nach Hause werden die Besucher von den Schwabi-Tours-Bussen auf drei Routen gebracht – mit dem Eintrittsarmbändchen kostenfrei.

Ausführliche Informationen zu allen Bands und viele Hörproben als Appetitanreger gibt es unter: www.nightgroove.de/wallduern

6. Nightgroove Walldürn

Am Samstag, 5. Oktober 2019 in 10 Locations in Walldürn von 20-03 Uhr

Tickets für 13 € im VVK und 15 € an der Abendkasse