Wanderlust des Soundvisionärs Schiller

Mit seinem aktuellen Album »Illuminate« verzeichnet Christopher von Deylen alias Schiller mittlerweile neun Nummer 1-Platzierungen und elf Top10-Alben. Kein Musiker hat bisher so überzeugend und erfolgreich gezeigt, dass elektronische Musik warm und menschlich klingen kann. Vor seinem Auftritt in Stuttgart erzählt der Soundvisionär im MORITZ-Interview von seiner eigenen Wanderlust und den Besonderheiten seiner Clubshow.

Deine neue Clubshow heißt »Wanderlust«. Wohin wanderst du den gerne?

Für mich war immer schon der Weg das Ziel. Es geht dabei weniger um einen konkreten Ort als vielmehr um eine Einstellung. Ich möchte mit einem offenen Herzen und viel Neugier an die Dinge herangehen, die ich auf meiner Lebensreise erlebe. Privat reise ich sehr gerne durch die Welt. Auch wenn es in der aktuellen Situation sicher schwierig ist, würde ich gerne auch mal wieder nach Beirut kommen, eine der schönsten Städte der Welt.

Auf deiner Sommer-Tour in diesem Jahr bist du auch ganz schön herumgekommen, mit vielen Auftritten in Deutschland, England oder der Ukraine. Gab es Orte, die dir dabei besonders in Erinnerung geblieben sind?

Es war super in diesem Sommer mitzubekommen, wie sich die Leute auf meine Musik freuen, ganz egal, welche Fahne am Abend weht. Aber ja, vor allem mein Auftritt auf der Waldbühne im sächsischen Schwarzenberg und in Schwedt direkt an der polnischen Grenze, haben mir sehr gefallen. Auf Tour zu gehen ist immer eine ganz besondere Gelegenheit das Land und die Leute in einem einzigartigen Setting kennenzulernen. Vor allem die unterschiedlichen Reaktionen auf meine Musik machen jeden Abend zu etwas ganz Besonderem.

Worauf kann sich das Publikum bei deinem Auftritt in Stuttgart freuen?

Stuttgart, so wie ich es bisher kennenlernen durfte, ist eine sehr emsige und fleißige Stadt. Frei nach dem Motto »Work Hard, Play Hard« ist das ein Auftritt, auf den ich mich wirklich sehr freue. Meine Clubtour ist sehr elektronisch angehaucht. Bei diesem Stehkonzert möchte ich mein Publikum in die Kinetik bekommen. Das wird also kein Frontalunterricht auf der Bühne. Die offene Struktur meiner Lieder und meine eigene DJ-Erfahrung, die ich in den 90er Jahren sammeln konnte, bevor ich entdeckt habe, dass ich im Studio ein wenig besser aufgehoben bin, helfen mir dabei das Publikum zu begeistern. Ich möchte diese Euphorie aufgreifen und einen Spannungsbogen aufbauen, mit dem ich immer ganz nah am Ohr und Auge des Publikums bleibe.

Gerade visuell sind deine Konzerte immer etwas Besonderes. Was hast du für deine Clubtour geplant?

Meine Konzerte sollen immer ein ganz umfassendes Erlebnis sein. Deshalb will ich immer etwas Bildgewaltiges fürs Auge bieten. Dafür sind die Abläufe in Clubs deutlich besser geeignet als in großen Stadien. Bei diesen fast Wohnzimmerkonzerten kann ich dem Publikum unglaublich nahe sein und Energie, Akustik und Visualität zu einem energiegeladenen Abend kombinieren. Für alle, die im Im Wizemann mit dabei sind kann ich versprechen: »Expect The Unexpected«.

