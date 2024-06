Was … schon 40?! – heute mit Schwester Bärbel

Seit 30 Jahren tourt Frl. Wommy Wonder mit Eleganz und Sexappeal durch Deutschland, aber auch durch ferne Länder. Immerhin singt Wommy für ihr Publikum in sieben Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, arabisch und japanisch). Elfriede Schäufele ist wie Frl. Wommy Wonder seit 1984 mit an Bord – und genauso lange stellt man sich die Frage: Mögen sie sich oder mögen sie sich nicht? Auf jeden Fall brauchen sie einander – sehr zur Freude des Publikums. Elfriede ist der fleischgewordene Alptraum aus der Nachbarschaft, der dennoch das Herz am rechten Fleck hat. Der Drachen aus dem Treppenhaus, der sich bei aller schwäbischer Akkuratesse die Zeit nimmt, aus dem Leben zu erzählen – aus dem eigenen und dem der Nachbarn oder derjenigen, die man aus der Klatschpresse kennt.

Fr. 28. Juni , 19:30 Uhr, Remspark-Bühne Schwäbisch Gmünd, www.schwaebisch-gmuend.de