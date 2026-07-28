Wasenwald-Festspiele 2026, bis 22.08.26

Die Wasenwald-Festspiele starten in eine neue Spielzeit und präsentieren erneut zwei Produktionen auf der Bühne des Naturtheaters Reutlingen. In Friedrich Dürrenmatts Klassiker »Der Besuch der alten Dame« steht die verarmte Stadt Güllen im Mittelpunkt, die von der milliardenschweren Claire Zachanassian ein verlockendes, zugleich jedoch moralisch fragwürdiges Angebot erhält. Deutlich fantasievoller geht es in »Die Schule der magischen Tiere - Voller Löcher! « zu. An der Wintersteinschule sorgen geheimnisvolle Löcher im Schulgarten für Aufregung. Gemeinsam mit ihren magischen Tieren machen sich die Schüler auf Spurensuche.

Wasenwald-Festspiele 2026, Sa. 20. Juni bis Sa. 22. August, Naturtheater, Reutlingen, www.naturtheater-reutlingen.de