Wasenwaldfestspiele 2023 in Reutlingen

Mit dem beliebten Tag der offenen Tür startet das Naturtheater Reutlingen am Sonntag den 4. Juni in seine neue Spielzeit. Die Besucher dürfen sich schon jetzt auf erste Kostproben der beiden neuen Produktionen freuen, die diesen Sommer auf der Bühne im Wasenwald zu sehen sind. Wie gewohnt wird es wieder ein Erwachsenen- und ein Kindertheaterstück geben. Die jungen Besucher können sich auf »Der Zauberer von Ozz« inszeniert von Irfan Kars freuen. Das Stück ist eine spannende Geschichte aus der Welt der Fantasie. Nachdem ein Wirbelsturm ihr Haus wegreißt, wird Dorothy zusammen mit ihrem Hund Toto durch die Lüfte geweht und landet im magischen Land Ozz. Hier beginnt eine abenteuerliche Reise durch das Land der Nuschler und zum Zauberer von Ozz, der Dorothy wieder nach Hause verhelfen soll. Unterwegs findet sie in der Vogelscheuche ohne Verstand, dem Blechmann ohne Herz und dem Löwen ohne Mut treue Reisegefährten. Das kunterbunte Musical ist ein Spaß für die ganze Familie. Die älteren Musical-Fans werden mit »Sister Act«, einem himmlischen Musical verwöhnt. Nachtclubsängerin Deloris verwandelt sich gezwungenermaßen in Schwester Mary Clarence: Als Zeugin eines Mordes wird die wenig religiöse Musikerin von einem befreundeten Polizisten ausgerechnet in einem katholischen Kloster versteckt. Dort bringt sie die Mutter Oberin auf die Palme und den Nonnenchor so in Schwung, dass der Papst höchstpersönlich auf ihn aufmerksam wird. In diesem Jahr ist es erstmals auch Amateurtheatern möglich den spannenden Stoff aufzuführen.

So. 4. Juni, 11 Uhr, Tag der offenen Tür, Sa. 17. Juni, 20 Uhr, Premiere Sister Act, Fr. 23. Juni, 20 Uhr, Premiere »Der Zauberer von Ozz«, Naturtheater Reutlingen, www.naturtheater-reutlingen.de