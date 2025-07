W.A.S.P. feiern 40-jähriges Jubiläum, 04.08.25

40 Jahre ist es her, seit »W.A.S.P.« ihr erstes Album veröffentlicht haben. 40 Jahre, in denen sich die Gruppe rund um Frontmann Blackie Lawless zu einer der wichtigsten Bands ihres Genres etabliert hat und bis heute – wenn auch nicht in Originalbesetzung – live musiziert. Grund genug, sich selbst einmal gebührend zu feiern – und zwar mit einer Tour, in der das Debütalbum in voller Länge gespielt wird. 1982 wurde die Band in Los Angeles gegründet. Zwei Jahre später folgte dann bereits das selbstbetitelte Debütalbum, mit dem die Gruppe ordentlich von sich reden machte. Extreme Bühnenshows und blutige Inhalte prägten von Tag eins an die Kunst der US-Amerikaner und etablierten eine rohere Metal- und Hard-Rock-Variante, als sie von Bands wie Kiss oder Alice Cooper seinerzeit üblich war. Die mitreißende Energie von »W.A.S.P.« ist es, die die Band heute noch besonders macht.

W.A.S.P., Mo. 4. August, 20 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart, musiccircus.de