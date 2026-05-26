Weißblaues Beffchen, 20.06.26

Seit fünf Jahrzehnten sorgt das »Weißblaue Beffchen« für kirchliches Kabarett – mittlerweile in vierter Generation mit Irene Geiger-Schaller, Josef Höglauer, Anne-Bärbel Ruf-Körver und Hannes Schott auf der Bühne. Was einst wie ein Märchen begann, wirkt rückblickend oft überzeichnet, fast sagenhaft. Mit spitzer Feder nahm das Ensemble Missstände aufs Korn, doch die Wirklichkeit überholte die Satire nicht selten. Wer nun ein rein nostalgisches Jubiläumsprogramm erwartet, liegt falsch: Auch heute stellt sich das Beffchen den Absurditäten und Krisen von Kirche und Gesellschaft. Mit überarbeiteten Sketchen und Liedern hält es ihnen humorvoll den Spiegel vor. alh

Weißblaues Beffchen, Sa. 20. Juni, 19.30 Uhr, Stadtsaal »Klösterle«, Nördlingen, www.noerdlingen.de