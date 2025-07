Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?

Der kleine Hase will vom großen Hasen wissen, ob dieser denn weiß, wie lieb er ihn hat. Es beginnt ein zauberhaftes Spiel, in dem immer neue Bilder gefunden werden für die Größe der Liebe. Und irgendwann schauen die beiden Hasen hinauf in den weiten Nachthimmel. Da fällt dem kleinen Hasen nochmal ein wunderbares Bild für die Größe seiner Liebe ein. Und der große Hase antwortet ihm ganz leise. Aber da ist der kleine Hase schon eingeschlafen. Es sind glückliche Hasen, die beiden. Dieses liebevolle Kinderbuch spielen die Kreuzgangspiele Feucht-­wangen in einer eigenen Theaterfassung mit viel Freundlichkeit und Fantasie für ganz junge Menschen. Es wird ein berührendes Theatererlebnis werden, das noch lange nachhallt. Es geht ja um die ganz große Liebe.

Spieltermine: Sa. 2., So. 3., Di. 5., Mi. 6., Do. 7., Fr. 8., So. 10., Mi. 13. Do. 14. und Fr. 15. August, Nixel-Garten, Feuchtwangen, kreuzgangspiele.de