Weiberfasching mit Chicolores, 12.02.26

Getreu ihrem Motto »Move it« spielen dieses Jahr Chicolores beim Weiberfasching in den Kammerspielen. Mit ihrem Mix aus 90s Dancefloor von Dr. Alban, Snap!, La Bouche und 2 Unlimited, House von Daft Punk, Faithless, Phats & Small und Moloko, Reggae von Seeed, The Police, Sean Paul und Bob Marley, Hip Hop von den Fantastischen Vier, Black Eyed Peas, Jan Delay und Deichkind und Discohymnen von Jamiroquai, Fatboy Slim, Justin Timberlake bis hin zu Gloria Estefan hauen sie die Löcher wieder aus dem Käse. Also ab ins Kostüm und los geht er der Kult-Weiberfasching in den Kammerspielen. Eine zweite Area mit DJ im Cafe Max nach Konzertende ist für dieses Jahr ebenfalls wieder in Planung.

Do. 12. Februar, 20.30 Uhr, Kammerspiele, Ansbach, www.kammerspiele.com