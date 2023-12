Weiblicher Deep Purple Tribute der Extraklasse in Tübingen

Als Rock-Klassiker von Deep Purple wie »Burn« oder das legendäre »Smoke on the Water«, die Hardrock-Szene in den 70er Jahren entstanden, waren diese fünf Musikerinnen noch gar nicht geboren! Die gut zweistündige Bühnen-Performance mit ihrem leidenschaftlichen, energiegeladenen Temperament vermittelt einen authentischen Eindruck des Schaffens der Rock-Ikonen und überzeugt Unbedarfte wie Szene-Veteranen gleichermaßen. Die Besetzung von »Strange Kind Of Women« bilden fünf professionelle, international agierende Musikerinnen, die in Italien Bewunderung und Berühmtheit genießen: Alteria, die man als Sängerin ihrer Alternative Rockband »Alteria« kennt und Gitarristin Eliana Cargnelutti, die neue Hoffnung des italienischen Blues-Rocks. Begleitet werden sie von Chiara Cotugno am Schlagzeug, Margherita Gruden an den Keyboards und Elettra Pizzale am Bass.

Strange Kind Of Women, Sa. 16. Dezember, 20.30 Uhr, Sudhaus, Tübingen, reservix.de