Loopings, Luftnummern & Lacher: Weihnachtscircus in Böblingen

Ready for Take-off, anschnallen und abheben in die Welt der kleinen Wunder und großen Sensationen – Manege frei für den ersten Weihnachtscircus Böblingen-Sindelfingen!

Vom 20. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 verwandelt sich der Festplatz Flugfeld in Böblingen in ein weihnachtlich geschmücktes Circusdorf.

Wo früher Düsenmaschinen durchstarteten, der Luftsport ein Intermezzo hatte und sogar Zeppeline einschwebten, duftet es bald nach Popcorn und Zuckerwatte, an den Tannenbäumen funkeln bunte Kugeln, im gemütlichen Zelt ist es kuschelig warm... Wer die schönste Zeit des Jahres im Kreise der Familie, mit Freunden oder im Bekanntenkreis mit einem fröhlich-festlichen Event krönen möchte, kann sich und lieben Menschen von diesem Jahr an einen Besuch im Weihnachtscircus bescheren. Die Produzenten von Grandezza Entertainment hoffen, dass daraus eine Veranstaltung »alle Jahre wieder« wird. Das in Essen ansässige Unternehmen verfügt über lange Erfahrung im Bereich der Weihnachtsunterhaltung, inszeniert seit Jahren mit großem Erfolg Weihnachtscircus in Hannover und Regensburg. Das Familienpublikum rund um die Städte Böblingen und Sindelfingen erwartet zum Auftakt eine Show, die alle Altersklassen ebenso wie die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bestens unterhalten soll. »Die Herzen erwärmen werden sicher unsere international gefeierten Künstlerinnen und Künstler, denn das Programm unseres ersten Weihnachtscircus für die Region Böblingen-Sindelfingen haben wir nur für sie inszeniert«, versichert Projektleiter Harald Ortlepp. Anders als bei Tourneeunternehmen wird der Weihnachtscircus nur für die knapp drei Wochen Spielzeit in Böblingen organisiert, das Programm gibt es nirgendwo so wieder zu erleben. Ortlepp: »Die Region kann sich freuen auf Spannung mit herausragenden Höhepunkten im Circus Himmel, magische Momente mit zauberhaften Tricks genießen, mit dem König der britischen Comedy lachen. Erleben Sie die schönste Zeit des Jahres mit der ganzen Familie, Freunden oder im Bekanntenkreis, lassen Sie sich von uns auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes mit Überschall, Loopings und Luftnummern in wunderbaren Sphären entführen. Wir sind startklar für unseren ersten Direktflug in Ihre Herzen.«

1. Weihnachtscircus

Böblingen – Sindelfingen

Fr. 20. Dezember bis So. 5. Januar, Festplatz Flugfeld, Böblingen, c2concerts.de