Weihnachtsmusical in Stuttgart

Humbug! Alles nur Humbug! Miesepeter Scrooge ist der Meinung, dass Weihnachten kompletter Humbug ist. Daran lässt er keinen Zweifel aufkommen und stimmt zur Begrüßung erstmal den gleichnamigen »Weihnachten ist Humbug«-Song an. Dabei ist das diesjährige Stuttgarter Weihnachtsmusical im SpardaWelt-Eventcenter alles andere als Humbug. Charles Dickens Klassiker »Eine Weihnachtsgeschichte - Dem geizigen Scrooge geschieht das Weihnachtswunder« präsentiert sich in der Landeshauptstadt in einem neuem Gewand mit originellen, spannenden und lustigen Charakteren. Auf der Bühne sorgen unter anderem ein durchgeknallter Geist, eine sprechende Laterne und ein singendes Fenster für jede Menge Spaß und tolle Unterhaltung. Die großartige Musik mit Ohrwurm-Garantie zum Stück stammt aus der Feder von Michael Schanze. Die Inszenierung dieses Weihnachtsmusicals für die ganze Familie stammt von Christian Berg. Die Story ist dabei bestens bekannt: Für den hartherzigen und geizigen Ebenezer Scrooge ist Weihnachten nichts als geld- und zeitverschwendung. Die Einladung seines neffen Alfred schlägt er grimmig aus und seinen Mitarbeiter beschimpft er als faul. Am selben Abend bekommt Scrooge Besuch vom Geist seines verstorbenen Geschäftspartners Jakob Marley, der ihm rät, sein Leben zu ändern und ihm prophezeit, dass wenn er weiterhin so kaltherzig bliebe, er das nach seinem Tod bitter büßen müsse. Bevor er geht, kündigt der Geist noch drei weitere Geister für die Nacht an. Der erste Geist ruft dem verbitterten alten Mann die vergangenen Weihnachten bei seinem Lehrmeister Fezziwig in Erinnerung. Scrooge sieht seine große Liebe Belle wieder und auch, wie sie ihn wegen seines Strebens nach immer mehr Geld verlässt. Der zweite Geist zeigt ihm ein ärmliches, aber warmherziges Weihnachtsfest. Zu guter Letzt führt ihn der dritte Geist in die Zukunft, die alles andere als rosig werden wird.

Eine Weihnachtsgeschichte (Musical), 1. bis 16 Dezember, SpardaWelt eventcenter, Stuttgart

www.c2concerts.de