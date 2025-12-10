Weihnachtsrock pur: Allstar-Show mit Siggi Schwarz, 20.12.25

Der Heidenheimer Gitarrist und Veranstalter Siggi Schwarz lädt erneut zu seinem seit vielen Jahren erfolgreichen X-mas Rock ein. Gemeinsam mit seiner X-Mas Rock Allstar Band verspricht Schwarz einen energiegeladenen, abwechslungsreichen Abend voller musikalischer Highlights und Überraschungen. Neben ihm an der Gitarre stehen Spitzen-Saxophonist Lee Mayall sowie etablierte Rock- und Bluesstimmen wie Tom Cròel, Dave Schaefer, Iris Trevisan und Jörg Stockinger auf der Bühne. Unterstützt werden sie von einer kraftvollen Rhythmusgruppe mit mehreren Gitarristen, Keyboards, Bass und gleich zwei Schlagzeugern, die für satten Sound und unverwechselbaren Groove sorgen. Auf dem Programm stehen Rockklassiker von Aerosmith bis ZZ Top. Seit vielen Jahren gilt X-mas Rock als Musik-Highlight der Region, das beste Stimmung und eine mitreißende Live-Show garantiert.

X-mas Rock, Sa. 20. Dezember, 20 Uhr, Lokschuppen, Heidenheim, www.siggi-schwarz.de