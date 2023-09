Weller Rocknacht in Bietigheim mit Good News

Die Weller Rocknacht kehrt dieses Jahr am 21. Oktober zurück und verspricht eine unvergessliche Nacht voller großartiger Musik, leckerem Essen und erfrischenden Cocktails. Dieses Event hat sich in den letzten Jahren zu einem Highlight im regionalen Veranstaltungskalender entwickelt und zieht Musikliebhaber aus der ganzen Region an.

Bevor es aber am Abend zur Rocknacht geht plant das Autohaus Weller einen ganzen Event Tag zur Premiere des neuen Opel Corsa. Von 10 bis 17 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher in der Berliner Str. 40 in Bietigheim ein Tag voller Spaß, kulinarischer Genüsse und aufregender Aktionen. Dieses Event, das der Rocknacht vorausgeht, verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie. Unter dem Motto »Der neue Corsa: Erlebe die volle Ladung Opel« feiert der neue Corsa seine Premiere beim Autohaus Weller .

Neben kulinarischen Köstlichkeiten wird das Corsa-Event auch eine Vielzahl spannender Aktivitäten und Aktionen bieten. Interessierte können den Thermomix in Aktion erleben, sich von den faszinierenden Schmuckstücken von Energetix inspirieren lassen und Kuchen von der Realschule im Aurain genießen, deren Verkaufserlös den Schulklassen zugutekommt. Für die jüngsten Gäste wird ein spezielles Kinderprogramm angeboten, das Spiel und Spaß garantiert. Das Corsa-Event ist ein Muss für alle, die gutes Essen, Aktionen und gemeinschaftliche Unterhaltung lieben.

Am Abend findet dann die Rocknacht wie gewohnt in der Verkaufshalle der Geisinger Str. 55 in Bietigheim statt, deren Türen sich ab 19.30 Uhr öffnen werden. Die Hauptattraktion des Abends ist zweifellos die Band »Good News«, die ab 21 Uhr die Bühne rocken wird.

»Good News« sind bekannt für ihre energiegeladenen Auftritte und ihre Fähigkeit, das Publikum zum Tanzen und Mitsingen zu bringen. Mit einem breiten Repertoire an Rockmusik, von Klassikern bis zu aktuellen Hits, verspricht die Band, die Stimmung auf den Höhepunkt zu bringen.

Aber die Weller Rocknacht hat noch viel mehr zu bieten als großartige Musik. Die Besucher können sich auf leckere Burger, Pommes und noch viele weitere Leckereien freuen, die vor Ort frisch zubereitet werden.

Durch eine umfangreiche Getränkekarte, die eine Vielzahl von Cocktails, Bieren und alkoholfreien Getränken bietet, wird hier keiner durstig die Veranstaltung verlassen. Das erfahrene Bar-Team wird sicherstellen, dass die Gäste bestens versorgt sind, während sie die Musik von »Good News« genießen.

Die Weller Rocknacht verspricht eine Nacht voller Musik, Spaß und Genuss. Für alle Besucher gilt es, frühzeitig einzutreffen, um die leckeren Burger und Pommes zu probieren und sich einen guten Platz für das Konzert von »Good News« zu sichern.

Premiere des neuen Opel Corsa

Sa. 21. Oktober, 10 bis 17 Uhr,

Berliner Str. 40, Bietigheim

www.weller-automobile.de

Rocknacht Weller

Sa. 21. Oktober, ab 19.30 Uhr,

Geisinger Str. 55, Bietigheim ,

www.rocknacht-weller.de

Die Tickets für die Weller Rocknacht sind bereits im Vorverkauf für 9 € und an der Abendkasse für 12 € erhältlich.

MORITZ verlost 10x2 Tickets www.moritz.de/Verlosungen