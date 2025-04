Welthit-Plausch-Konzert mit Pe Werner, 09.05.25

Mit »Vitamin Pe« bringt die Songpoetin Pe Werner erstmals Musik auf die Bühne, die sie für andere geschrieben hat und verrät wie es dazu kam ihre Lieder zur Adoption freizugeben. Für Mary Roos, Stefan Gwildis, Barbara Schöneberger, Katja Ebstein, Bernd Stelter und vielen anderen schrieb Pe Werner Kompositionen und Texte auf den Leib und verfasste neue Lyrik zu Welthits von Bert Kaempfert, Sting, Bach, Brahms oder Oleta Adams. In »Vitamin Pe« interpretiert die Künstlerin nun eine Auswahl dieser Maßanfertigungen, zusammen mit ihren persönlichen Lieblingsliedern und Radiohits, beflügelt von Ausnahmepianist Peter Grabinger in einem Plausch- Konzert. Wer wissen will was so alles passiert ist, vor, auf und hinter der Bühne darf diese musikalische Vitaminspritze nicht verpassen. »Kribbeln im Bauch« ist garantiert wenn Pe Werner aus dem Nähkästchen plaudert und »Segler aus Papier« fliegen lässt.

Pe Werner, Fr. 9. Mai, 20 Uhr, Stadthalle Donzdorf, donzdorf.de