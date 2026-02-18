Weltklasse-Illusionen und mentale Meisterstücke bei Mind & Magic in Herrenberg

In Mind & Magic verschmelzen große Illusionskunst und moderne Mentalmagie zu einem außergewöhnlichen Live-Erlebnis. Julius Frack, Weltmeister der Illusion und international gefeierter Bühnenkünstler, verbindet seine preisgekrönte Magie mit psychologischer Raffinesse, Hightech-Elementen und einer feinen Prise Humor. Das Ergebnis ist eine mitreißende Show, die Staunen, Spannung und Lachen auf einzigartige Weise vereint. Zwischen spektakulären Großillusionen und faszinierenden Gedankenexperimenten verschwimmen die Grenzen von Realität und Wahrnehmung. Weltklasse-Tricks treffen auf menschliche Intuition – und sorgen für überraschende Wendungen, die das Publikum immer wieder ins Staunen versetzen. Präzise inszeniert, temporeich präsentiert und stets mit einem Augenzwinkern moderiert, entsteht ein Abend, der gleichermaßen unterhält und verblüfft. Zu den Höhepunkten zählen atemberaubende Illusionen: Julius Frack befreit sich aus der geheimnisvollen »Kiste des Todes«, während die Zeit gegen ihn zu laufen scheint. Er lässt seine Partnerin scheinbar schwerelos auf Laserstrahlen schweben und macht einen Zuschauer direkt vor den Augen des Publikums unsichtbar. Was eben noch unmöglich erschien, wird plötzlich Realität – live, ohne Kameratricks und ohne doppelten Boden. Doch Mind & Magic geht weit über klassische Zauberkunst hinaus. Gedanken scheinen sich zu übertragen, freie Entscheidungen kippen in verblüffende Zufälle, und scheinbar harmlose Beobachtungen enthüllen erstaunliche Wahrheiten.

Julius Frack Mind & Magic

Fr. 6. März, 19.30 Uhr, Stadthalle Herrenberg, alle Infos und Tickets gibt es hier.