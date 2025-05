Weltklassik am Klavier in Bad Rappenau (1.6.25)

Die Reihe Weltklassik am Klavier und das Kulturamt Bad Rappenau laden zu einem unvergesslichen Klavierabend mit dem herausragenden Pianisten Alexey Chernov ins Bad Rappenauer Wasserschloss ein. Alexey Chernov präsentiert an diesem Abend ein Überaschungskonzert mit dem Titel »Quasi una phantasy - Mondschein und der Herr der Ringe!« mit Werken von Mozart, Rachmaninow, Beethoven, Ravel, Chernov. Chernov lebt seit 2022 in Deutschland, wo er im Beethoven-Haus in Bonn den Resident Artist Status innehielt.

So. 1. Juni, 17 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau, www.weltklassik.de