Weltklassik am Klavier in Bad Rappenau (10.8.25)

Katie Mahan gilt als eines der herausragenden Talente der internationalen Konzertszene. Aufgrund ihres poetischen Spiels werden gerade Interpretationen George Gershwins und der Wiener Klassiker zum entspannenden Hörgenuss. Katie konzertiert rund um die Welt in berühmten Konzertsälen wie dem Konzerthaus Berlin, dem Prinzregententheater München, der Great Hall of the Moscow Conservatory und der Smetana Hall in Prag, mit namhaften Dirigenten wie Jírí Belohlavek, Marin Alsop und Grant Cooper. Die umfangreiche Diskographie der Pianistin beinhaltet ein abwechslungsreiches Repertoire von Mozart bis Gershwin. Eine ihrer bisher bedeutendsten CD-Produktionen wurde beim Label der Deutschen Grammophon veröffentlicht. Am Ende des Programms spielt Katie eines ihrer eigenen virtuosen Arrangements von Gershwins beliebtesten Konzertwerken.

So. 10. August, 17 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau

www.badrappenau.de