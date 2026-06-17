Weltrekorde und Weltpremieren: Ehrlich Brothers begeistern mit gigantischer Stadionshow

Im Deutsche Bank Park Frankfurt haben die EHRLICH BROTHERS am Samstagabend (13.6.26) die Dimensionen herkömmlicher Illusionsshows in mehrfacher Hinsicht gesprengt. Zum dritten Mal füllten Andreas und Chris Ehrlich mit einer eigens konzipierten Spezial-Show ein Fußballstadion – eine Leistung, die keinem Magier vor ihnen gelang. Drei Weltrekorde und die Weltpremieren atemberaubender neuer Illusionen krönten diesen einzigartigen Abend.

Expand Foto: Julian Huke Photography

Zum Beginn von NO LIMITS meldeten sich die Zauberbrüder vom Mond und landeten kurz danach in Raumanzügen mit Raketenrucksäcken auf der Bühne. Ein Sportwagen transformierte sich zu Titan, einem Riesenroboter, der Andreas und Chris mit seinen gigantischen Armen aufspießte und triumphierend in die Höhe hob. Am Ende siegten die Star-Magier in diesem Kampf Gut gegen Böse und freuten sich über den Weltrekord für „das größte für diesen Zweck gebaute Requisit einer Bühnenillusion“ (8,17m hoch und 17,7t schwer). Einen weiteren Weltrekord gab es für „die meisten Zuschauer bei einer Zaubershow“ (41.326). Auch die Fans der Ehrlich Brothers konnten über eine Weltbestleistung jubeln: 12,68 Kilometer misst „das längste geknüpfte Freundschaftsband“, das sie im Vorfeld zusammengetragen hatten.

Gefährlich wurde es für Andreas Ehrlich, als er von einer riesigen Jet Turbine eingesogen wurde. Bei einer weiteren Illusion hielten die Zuschauer den Atem an: Andreas und Chris forderten sich zum ersten Mal gegenseitig heraus. Wer schafft es als Erster, sich in 20 Meter Höhe, kopfüber an brennenden Seilen hängend, aus einer Zwangsjacke zu befreien? Am Ende siegte Chris mit einem äußerst knappen Vorsprung von 36,14 zu 36,22 Sekunden.

Mit NO LIMITS übertrafen die EHRLICH BROTHERS alles bisher Dagewesene. 93 voll beladene 40-Tonner und 38 Sprinter für Sonderanlieferungen brachten das Equipment für die größte Illusionsshow, die es je gegeben hat, in den Deutsche Bank Park. Insgesamt wurden 7.865 Cases ausgeladen. Eine 450-köpfige Crew benötigte acht Tage, um die Bühne zu errichten und das Stadion spielfertig vorzubereiten. Andreas und Chris Ehrlich zeigten sich euphorisiert: „Das war die größte Show unseres Lebens!“ Mehrere der Illusionen aus NO LIMITS gibt es in der brandneuen Show WONDERWORLD zu sehen, mit der die EHRLICH BROTHERS ab November 2026 auf Tournee gehen.

Zahlen und Fakten

Expand Foto: Ralph Larmann

Die Stadionshow NO LIMITS der EHRLICH BROTHERS ist die größte Illusionsshow, die es je gegeben hat.

Für den Aufbau waren 93 voll beladene 40-Tonner und 38 Sprinter für Sonderanlieferungen im Einsatz. Insgesamt wurden 7.865 Cases ausgeladen, die die gesamte Fläche des Innenraums des Fußballstadions belegten. Eine 450-köpfige Crew benötigte acht Tage, um die Bühne zu errichten und das Stadion spielfertig vorzubereiten.

Die Produktion setzte auf ein technisches Niveau der Superlative: 153 Flammen-FX-Geräte, 1.620 Pyro-Effekte, 18 Funkengeneratoren, 20 Hochdruck-Nebelmaschinen und 163 Kilogramm Konfetti schafften ein spektakuläres Erlebnis. Hinzu kamen 225 Kettenzüge, die Bühnen- und Lichtelemente mit millimetergenauer Präzision bewegen. Das entspricht 6.750 laufenden Metern Kette und ist selbst für eine Stadionproduktion außergewöhnlich hoch.

Auch die Energieversorgung war beeindruckend: Für NO LIMITS wurden 7.000 Ampere benötigt, davon allein 280 Ampere für Titan, die größte Illusion der EHRLICH BROTHERS. Das entspricht dem Parallelbetrieb von sieben Hausanschlüssen.

Mehr als 2.000 computergesteuerte Scheinwerfer mit einer Gesamtleistung von 3.000.000 Watt setzten die Illusionen in Szene. Ergänzt wurde die Produktion durch 220 Lautsprecher für den Stadion-Sound und über 70 Mikrofone für die TV-Aufzeichnung.

NO LIMITS wurde für die TV-Ausstrahlung im Herbst 2026 mit 56 Kameras eingefangen. Das ist mehr als beim ESC; diese Dimension wird sonst nur vom Super Bowl übertroffen. Zum Einsatz kamen unter anderem drei Kameradrohnen, zwei Slowmotion-Kameras für Zeitlupenaufnahmen und eine Spidercam, die quer durchs Stadion flog.

88.804.352 Pixel auf einer Gesamt-LED-Fläche von 2.137 qm ermöglichten die perfekte Videoübertragung der Live-Show für die über 41.326 Zuschauer im Deutsche Bank Park Frankfurt.

Alle Tourdaten und Tickets gibt es unter www.ehrlich-brothers.com