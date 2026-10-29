Weltweihnachtscircus Stuttgart: Internationale Spitzenartistik auf dem Wasen, 12.12.26 bis 10.01.27

Vom 10. Dezember 2026 bis zum 10. Januar 2027 gastiert der 32. Weltweihnachtscircus Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen. Über 100 Artistinnen und Artisten aus aller Welt versprechen ein Programm voller Weltpremieren, preisgekrönter Darbietungen und spektakulärer Höchstleistungen. Rund 125.000 Besucherinnen und Besucher zählte die Veranstaltung im vergangenen Jahr. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehört eine neue Fahrradnummer aus China, bei der 23 junge Frauen atemberaubende Kunststücke präsentieren. Ebenfalls dabei ist die Suining-Gruppe, die beim Zirkusfestival von Monte Carlo mit dem Goldenen Clown ausgezeichnet wurde. Ihre innovative Interpretation der traditionellen Schlangenmädchen-Nummer begeisterte dort das Publikum. Für weitere Höhepunkte stehen der spanische Jongleur Michael Ferreri mit 40 Weltrekorden und die kolumbianische Hochseilgruppe Ortiz, die eine Sieben-Mann-Pyramide ohne Netz zeigt. Neun Artistinnen präsentieren als »Die Engel aus der Mongolei« eine Verbindung aus Artistik und Theater. Den Auftakt bildet der traditionelle Löwentanz mit 16 Zirkusstars.Auch der Humor kommt nicht zu kurz: Clown Housch-ma-Housch kehrt nach erfolgreichen Auftritten zurück in die Manege. Insgesamt vereint das Programm 20 Acts und zahlreiche internationale Spitzenkünstler. Mit seiner Mischung aus Weltklasse-Artistik, Nervenkitzel und Unterhaltung will der Weltweihnachtscircus erneut Maßstäbe setzen und Stuttgart in der Weihnachtszeit zum Treffpunkt der internationalen Zirkuswelt machen.

Weltweihnachtscircus Stuttgart, Do. 12. Dezember bis So. 10. Januar, Cannstatter Wasen, Stuttgart, www.weltweihnachtscircus.de