Wenn Forscher zum Mikro greifen: Science Slam, 11.10.25

Der Science Slam, moderiert von Nik Salsflausen und Andreas Rebholz, ist eine Live-Veranstaltung in Form eines spielerischen Wettbewerbs. Hier haben vier Forscher und Wissenschaftler, die aus ganz Deutschland anreisen, gerade einmal zehn Minuten Zeit, ihren »Slam« vorzutragen. Es geht darum, dem Publikum ein selbstgewähltes Thema auf informative, unterhaltsame oder originelle Art und Weise näherzubringen. Erlaubt ist alles, was nicht gegen die Brandschutzordnung verstößt und den Zuschauern hilft, bisher Unverstandenes zu verstehen – und neben guter Laune auch verblüffende Erkenntnisse mit nach Hause zu nehmen. Am Ende des Science Slams entscheidet das Publikum mit der richtigen Portion Applaus über die persönlichen Favoriten. Die Veranstaltung bietet spannende Einblicke und fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

Science Slam, Sa. 11. Oktober, 20 Uhr, Altes E-Werk Göppingen, www.odeon-goeppingen.de