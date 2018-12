Werkstattinszenierung – Drittes Studienjahr Schauspiel

× Erweitern Foto: Pia Pospischil Alice

Die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (ADK) lädt ein zur Premiere von »Alice_(Ƨ)« nach Lewis Carroll am Mittwoch, den 12.12.2018 um 19.30 Uhr. In der Werkstattinszenierung des Dritten Studienjahrs Schauspiel inszeniert Pedro Martins Beja »Alice_(Ƨ)« in einer eigenen Fassung. Lewis Carrolls Texte »Alice im Wunderland« und »Alice hinter den Spiegeln« sind dabei nur die Grundlage der Suche der zehn Alice(s) nach dem Wunderland im Realen. Dabei verschwimmen Normen und Grenzen, Zuschreibungen und Zuordnungen. Bleiben sie dabei die Gleichen? Oder ist Veränderung die einzig existierende Realität? What the fuck is Alice? Das Bühnen- und Kostümbild gestalten Studierende der Staatlichen Akademie der Bildende Künste Stuttgart (ABK Stuttgart). Weitere Vorstellungen finden am Donnerstag, 13. und Freitag, 14. sowie Samstag, 15.12.2018 um 19.30 Uhr statt. (Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt Euro 8,-/ erm. 5,-)

Mit: Kim Patrick Biele, Silva Bieler, Lily Josphin Frank, Florian Gerteis, Simon Kluth, Maria João Kreth d’Orey, Arne Löber, Luzia Oppermann, Sarah Palarczyk, Jonathan Peller | Regie: Pedro Martins Beja | Bühne und Kostüme: Pia Pospischil, Ariane Koziolek (ABK Stuttgart) | Musik: Markus Steinkellner, Dramaturgie: Lorena Biemann, Regieassistenz: Jessica Dietz | Ausstattungsassistenz: Lilli Fadani.

In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (ABK)