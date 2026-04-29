Werner Koczwara, 07.06.26

Im Leben stellt sich immer wieder die Frage nach Recht und Unrecht, nach Gut und Böse und oft ist die Antwort komplizierter, als man denkt. Gut ist jedenfalls, dass die Justiz Orientierung bietet, manchmal sogar mit überraschend komischen Urteilen, wie etwa der Entscheidung des Sozialgerichts Berlin: Ein eingeklemmtes Knie in der Außentür eines Hauses gilt als unfallversichert, da der Weg zur Arbeit bereits begonnen hatte. Deutsches Recht bietet dabei nicht selten auch unfreiwillige Komik. Genau hier setzt Werner Koczwaras an: pointendicht und mit Blick für die absurden Seiten gesellschaftlicher und juristischer Fragen.

Werner Koczwara, So. 7. Juni, 18 Uhr, Arche, Dischingen, kultur-in-der-arche.de