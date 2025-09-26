Werner Koczwara bringt das Gesetz zum Lachen, 4.10.25

Der Klassiker des deutschen Kabaretts feiert seinen 25. Geburtstag – ein beispielloser Erfolg. Noch nie wurde ein Kabarettprogramm so lange gespielt: Über 24 Jahre und mehr als 1200 Aufführungen machen es zum meistgespielten Programm im deutschsprachigen Raum. Das Programm setzt neue Maßstäbe in Sachen Pointendichte, ist intelligent, schwarzhumorig und äußerst unterhaltsam. Deutschland ist bekannt für seine Fülle an Gesetzen und Paragrafen – von der Eheschließung bei Bewusstlosigkeit (§1314 BGB) bis hin zum korrekten Anbringen von Warndreiecken bei Trauerprozessionen (§27 StVO). Die komplizierte juristische Sprache macht selbst Experten oft zu schaffen. Werner Koczwara zeigt, dass es dagegen nur eine wirksame Notwehr gibt: Lachen! Mit feinem Humor und scharfem Blick nimmt das Programm die Gesetzeswelt aufs Korn.

Werner Koczwara, 4. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle, Aalen, www.event-aalen.de