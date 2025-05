Werner Koczwara in Obersulm (5.6.25)

Der Klassiker des deutschen Kabaretts feiert 25. Geburtstag. Noch nie wurde ein Kabarettprogramm so lange gespielt. Das Programm setzt in der Pointendichte neue Maßstäbe, ist grandios schwarzhumorig, intelligent und dabei höchst unterhaltsam. Kein anderes Volk der Welt hat wie wir Deutschen eine derartige Fülle an Gesetzen und Paragrafen hervorgebracht. Wir regeln einfach alles: die Eheschließung bei Bewusstlosigkeit und das vorschriftsmäßige Anbringen von Warndreiecken bei Trauer-Prozessionen. Dagegen gibt es nur eine Notwehr: Lachen!

Do. 5. Juni, 20 Uhr, Kulturhaus, Obersulm

www.vhs-unterland.de