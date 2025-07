Western Highway Man, 28.08.25

Am 28. August 2025 bringt Western Highway Man, alias Martin Lesch, den Sound des amerikanischen Südens nach Künzelsau. Im Rahmen von Sommer in der Stadt lädt er in der Keltergasse zu einem musikalischen Streifzug durch über 40 Jahre Country-Musik ein. Mit einem Repertoire, das sämtliche Stilrichtungen des Genres abdeckt – von klassischen Standards bis hin zu modernen Songs – begeistert Martin Lesch immer wieder auch die Line-Dance-Community aus der Region. Seine Vielseitigkeit zeigt sich nicht nur im Programm, sondern auch im Instrumenteneinsatz.

Do. 28. August, Biergarten am Kocher, Künzelsau, www.kuenzelsau.de