Widersacher aller Liedermacher in Brackenheim (28.11.26)

Was um 2017 aus einem dadaistischen Kabarettprojekt rund um Sänger Matthias Wolf entstand, entwickelte sich bald zur wohl eigenwilligsten Formation der deutschsprachigen Musiklandschaft: Die Widersacher aller Liedermacher. 2025 schließlich: Der Liedermacherpreis auf Kloster Banz, der Kulturförderpreis der Stadt München, erste TV-Auftritte – und mittendrin schon wieder das nächste Album in Arbeit. Was die Widersacher musikalisch machen, lässt sich schwer greifen – vielleicht irgendetwas zwischen avantgardistischem Kautabak-Blues, psychedelischer Groove-Offenbarung und fein ziselierter Gesellschaftskritik.

Sa. 28. November, 20 Uhr, Kapelle im Schloss, Brackenheim

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