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Foto: Doris Hofmann

Widersacher aller Liedermacher in Brackenheim (28.11.26)

BÜHNE

Was um 2017 aus einem dadaistischen Kabarettprojekt rund um Sänger Matthias Wolf entstand, entwickelte sich bald zur wohl eigenwilligsten Formation der deutschsprachigen Musiklandschaft: Die Widersacher aller Liedermacher. 2025 schließlich: Der Liedermacherpreis auf Kloster Banz, der Kulturförderpreis der Stadt München, erste TV-Auftritte – und mittendrin schon wieder das nächste Album in Arbeit. Was die Widersacher musikalisch machen, lässt sich schwer greifen – vielleicht irgendetwas zwischen avantgardistischem Kautabak-Blues, psychedelischer Groove-Offenbarung und fein ziselierter Gesellschaftskritik. 

Sa. 28. November, 20 Uhr, Kapelle im Schloss, Brackenheim

kulturforum-brackenheim.de

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