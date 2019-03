Wiederaufnahme | »Alice_(Ƨ)« nach Lewis Carroll

× 1 von 2 Erweitern Fotos: Philip Henze Alice ADK × 2 von 2 Erweitern Foto: Philip Henze Alice ADK Prev Next

Am 27. und 28. März 2019, um 19.30 Uhr, ist einmal noch Gelegenheit die Werkstattinszenierung »Alice_(Ƨ)« nach Lewis Carroll und alle Schauspielstudierenden des 3. Studienjahrs an der Akademie für Darstellenden Kunst Baden-Württemberg (ADK) zu erleben, bevor die gekürzte, einstündige Fassung drei Tage später nach Tschechien zum SETKANI/Encounter Festival und im Juni zum Schauspielschultreffen nach Berlin reist. Der Regisseur Pedro Martins Beja bringt »Alice_(Ƨ)« in einer eigenen Fassung auf die Bühne. Lewis Carrolls Texte »Alice im Wunderland« und »Alice hinter den Spiegeln« sind dabei nur die Grundlage der Suche der zehn Alice(s) nach dem Wunderland im Realen. Dabei verschwimmen Normen und Grenzen, Zuschreibungen und Zuordnungen: Bleiben sie dabei die Gleichen? Oder ist Veränderung die einzig existierende Realität? What the fuck is Alice?

Die Werkstattinszenierung des 3. Studienjahrs ist fester Bestandteil des Schauspielstudiums und bietet die besondere Gelegenheit, einen Jahrgang geschlossen – als Ensemble – auf der Bühne zu sehen. Die Ensemble-Bildung, eines der Ausbildungsziele des Studiums, wurde als besondere Leistung der letztjährigen Produktion »Es ist nicht dort, es ist da…« von Eugéne Ionesco (Regie: Christian von Treskow) beim Schauspielschultreffen 2018 in Graz explizit gewürdigt.

Für »Alice_(Ƨ)« nach Lewis Carroll ist keine Anmeldung erforderlich. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. (Eintritt 8,- Euro/ ermäßigt 5,- Euro | Einlass 19 Uhr)

Mit: Kim Patrick Biele, Silva Bieler, Lily Josphin Frank, Florian Gerteis, Simon Kluth, Maria João Kreth d’Orey, Arne Löber, Luzia Oppermann, Sarah Palarczyk, Jonathan Peller | Regie: Pedro Martins Beja | Bühne und Kostüme: Pia Pospischil, Ariane Koziolek (ABK Stuttgart) | Musik: Markus Steinkellner, Dramaturgie: Lorena Biemann, Regieassistenz: Jessica Dietz.

In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (ABK).

Pedro Martins Beja studierte an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« Regie und absolvierte Hospitanzen bei Thomas Ostermeier, Luk Perceval und René Pollesch. 2008 war er der Gewinner des Jurypreises des 100 Festivals am Berliner HAU und den Sophiensaelen. Seine Inszenierung »Mitwisser« von Enis Maci (Premiere 2018 Schauspielhaus Wien) ist jetzt bei den Mülheimer Theatertagen (31. Mai/1. Juni) zu sehen.

ADK, Foyer

27. + 28. März 2019

Akademiehof 1, 71638 Ludwigsburg

www.adk-bw.de