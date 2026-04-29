»Wien, du Stadt meiner Träume« – unter diesem Motto präsentieren Leona und Stefan Kellerbauer Wiener Lieder und Operettenklassiker von »Kaiserwalzer« bis »Wiener Blut«. Mit ihren Stimmen und lebendiger Bühnenpräsenz singen sie sich stets in die Herzen des Publikums und erzeugen Spannung, Freude und Begeisterung. Seit 1997 sind Leona und Stefan nicht nur künstlerisch, sondern auch im Leben ein Paar. Ihre vielseitigen Programme – von klassischen Konzerten bis hin zu Opernfestspielen, Orchester- und Kirchenauftritten – führten sie auf renommierte Bühnen. Besucher können mit den beiden »Ohrwürmer im Dreivierteltakt« genießen.

Wiener Melange & mehr mit Leona & Stefan Kellerbauer, So. 26. Mai, 16 Uhr, Uditorium Uhingen, uditorium.de