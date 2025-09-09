Wilde Nacht mit Sarah Connor beim Schloss Kapfenburg Festival 2026

Mit Sarah Connor steht der erste Act des Festival Schloss Kapfenburg 2026, Kooperationspartner ist die Kreissparkasse Ostalb. Tickets für das Konzert am Mittwoch, den 29. Juli, gibt es ab Mittwoch im Vorverkauf.

Mit rund 14.000 Besuchenden feierte das Festival Schloss Kapfenburg 2025 einen Sommer voller Höhepunkte. Ob illuminierte Eröffnung mit Stumpfes & dem Festivalorchester des Musikverein Steinheim, Johannes Oerding, Gianna Nannini, BAP oder Chris de Burgh – die Konzerte waren restlos ausverkauft und machten das Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis. An diesen Erfolg knüpft das Festival 2026 nahtlos an, den Auftakt macht niemand Geringeres als Sarah Connor, die am 29. Juli mit ihrer „Wilde Nächte“-Open Air-Tour aufs Schloss kommt. Ob „from Sarah with Love”, „Wie schön du bist”, „From Zero to Hero“, „Vincent” – die Liste der Hits Connors ist schier unendlich, die Sängerin ist seit mehr als zwei Jahrzehnten regelmäßig in den Top 10 der Charts vertreten. Schon mit ihrer ersten Single „Let’s Get Back to Bed – Boy!” legte sie 2001 einen Raketenstart hin und zementierte anschließend mit englischsprachigen Hits wie „Living to Love You”, „Just one last dance“ oder „From Zero to Hero” ihren Status als eine der erfolgreichsten deutschen Popsängerinnen. 2015 veröffentlichte Connor dann ihr erstes deutschsprachiges Album „Muttersprache“ und katapultierte sich endgültig in die Liga der deutschen Superstars. Unter dem Motto „Wilde Nächte – Open Air 2026“ geht es für Sarah Connor im Sommer auf Open Air Tour, am 29. Juli macht sie Station auf Schloss Kapfenburg. Die Fans dürfen sich auf eine emotionale Sommernacht mit einer energiegeladenen Liveshow und vielen unvergesslichen Momente freuen. Neben ihrem neuen Nummer 1 Album FREIGEISTIN hat Connor ihre größten Hits im Gepäck. „Sarah Connor | Wilde Nächte – Open Air 2026, Mittwoch, 29. Juli 2026, 20.00 Uhr, Open Air auf Schloss Kapfenburg. Tickets (91,55 Euro Stehplatz, Sitzplatz ab 124,35 Euro) gibt es auf www.schloss-kapfenburg.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.