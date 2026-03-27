Wildes Holz: Party-Mucke aus vier Jahrhunderten, 25.04.26

Wildes Holz lädt zur großen Block Party! Ihr neues Programm feiert Musik, Leben, Vielfalt, Eigenheiten und schrullige Ticks und natürlich den Holzrock sowie die Blockflöte, das Party-Instrument par excellence. Seit über 25 Jahren zeigen die drei Musiker, wo der Holz-Hammer hängt: kraftvolle akustische Musik, ist ihr Markenzeichen. Dabei verblüffen sie immer wieder mit atemberaubenden Klängen, die sie aus Blockflöte, akustischer Gitarre und Kontrabass herausholen. Mit ihrem legendären Furor präsentieren sie Party-Mucke aus vier Jahrhunderten. Wer die Power und Kreativität der drei Wilden erleben will, sollte sich diese akustische Feier nicht entgehen lassen.

Wildes Holz, Sa. 25. April, 20 Uhr, Remstalhalle Waldhausen, Lorch, liederkranz-waldhausen.net