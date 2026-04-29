Wildflower, 22.05.26

Der »Soundgarten« von Wildflower ist die kreative Spielwiese von fünf international erfahrenen Musikern, die ihren eigenen Stil zwischen Blues, Rock und Soul entwickelt haben. Geprägt von Spielfreude, energetischen Grooves und einer ausdrucksstarken Stimme entsteht der charakteristische Wildflower-Sound. Zur Band gehören Sängerin Biggi Binder, Bassist Rolf Kersting, der französische Pianist, Keyboarder und Produzent Jean-Pierre Barraqué, Schlagzeuger Thomas Keltsch sowie Gitarrist Steve Mushrush, der in den USA geboren und in Kanada aufgewachsen ist. Alle fünf zählen seit Jahren zu gefragten Live- und Studiomusikern, insbesondere im Raum Stuttgart. Auf der Bühne überzeugt Wildflower mit dynamischer Präsenz.

Wildflower, Fr. 22. Mai, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de