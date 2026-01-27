Wildflower: Energiegeladener Blues-Rock-Soul, 06.02.26

»Wildflower« stehen für sprühende Spielfreude, pulsierende Grooves und einen Sound, der tief in Blues, Rock und Soul verwurzelt ist. Fünf leidenschaftliche Musiker laden zum Hinhören, Tanzen und Genießen ein. Sängerin Biggi Binder begeistert mit einer facettenreichen Stimme mal erdig und kraftvoll, mal zart und hauchend und verleiht jedem Song eine eigene Handschrift. Bassist Rolf Kersting, einer der versiertesten Musiker der Region, prägt den Sound mit prägnantem, fantasievollem Spiel. Gitarrist Steve Mushrush, in den USA geboren und jazzgeprägt, bringt große stilistische Vielseitigkeit ein. Jean-Pierre Barraqué, Pianist, Keyboarder und Produzent, sorgt mit lebendiger Verspieltheit für sonnige Akzente.

Wildflower, Fr. 6. Februar, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com