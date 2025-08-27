WildVivid, 04.09.25

Am 4. September heißt es Bühne frei für WildVivid – und damit für den krönenden Abschluss von Sommer in der Stadt in Künzelsau. An der Oberen Hauptstraße bringt die Akustik-Coverband aus dem »Ländle« handgemachten Rock, ehrliche Energie und jede Menge Spielfreude auf die Bühne. Das Repertoire der Band ist so vielseitig wie ihre Fangemeinde: Von zeitlosen Rocklegenden wie CCR, Bruce Springsteen und Tom Petty bis hin zu moderneren Klängen von Greenday, The Offspring und den Broilers – WildVivid trifft den Nerv des Publikums.

Do. 4. September, 17 Uhr, Obere Haupt-straße, Künzelsau, www.kuenzelsau.de