Wilhelmine: Schmerz, Hoffnung und kraftvoller Pop, 23.05.26

Wilhelmine gehört zu den prägnantesten Stimmen des deutschsprachigen Pop. Ihre Songs verbinden organische Pop-Elemente mit emotionaler Tiefe und wechseln zwischen sanften und kraftvollen Momenten. Themen wie Heilung, Empowerment, Female Rage und Zusammenhalt ziehen sich durch ihr Werk. Nach ihrem Top-10-Debütalbum »Wind« und dem Nachfolger »Meere« spielte sie große Tourneen und stand unter anderem als Support für Coldplay und Maggie Rogers auf der Bühne. Nach einer kreativen Pause kehrte sie mit der Single »nächsten Sommer« zurück – einem sehr persönlichen Lied über den Verlust ihrer Mutter.

Wilhelmine, Sa. 23. Mai, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, stuttgart-live.de